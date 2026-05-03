Красное или зеленое? Какое яблоко принесет больше пользы вашему здоровью

The Times of India: зеленые яблоки подходят для худеющих людей

Выбор определенного цвета яблок напрямую влияет на поступление в организм сахара, клетчатки и антиоксидантов в зависимости от потребностей человека. Об этом сообщает The Times of India.

Красные плоды отличаются повышенным содержанием натуральных сахаров и мягкой текстурой, что делает их отличным источником быстрой энергии. В то же время зеленые яблоки характеризуются кислым вкусом, меньшим количеством углеводов и более высоким содержанием пищевых волокон.

По мнению экспертов, такие различия обусловлены спецификой сортов. В частности, красная кожура богата антоцианами — мощными антиоксидантами, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и помогают организму бороться с окислительным стрессом.

Для людей, внимательно следящих за уровнем глюкозы в крови или стремящихся к снижению веса, предпочтительными считаются зеленые яблоки. Содержащийся в них пектин способствует длительному ощущению сытости и нормализации пищеварения. Красные плоды лучше подходят детям, пожилым людям и лицам с повышенной кислотностью желудка, так как они обладают более мягким вкусом и легче усваиваются.

Диетологи подчеркивают, что не стоит искать единственный идеальный сорт, так как оба варианта содержат жизненно важный витамин С и клетчатку. Оптимальным решением станет чередование разных видов фруктов в течение недели для обеспечения организма максимально широким спектром питательных веществ.

Подбор продукта должен зависеть от конкретных задач: если нужен быстрый перекус перед тренировкой, лучше выбрать сладкое красное яблоко, а для контроля аппетита в течение дня — зеленое.

