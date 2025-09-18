Опасный спорт: некоторые тренировки и добавки снижают мужскую фертильность

Элина Битюцкая
Что лучше — йога или велоспорт?

Какие виды спорта могут привести к бесплодию у мужчин

Велоспорт и тяжелая атлетика могут угрожать мужской фертильности

Некоторые виды спорта могут негативно сказаться на мужской фертильности, сообщает Газета.ру.

По словам врача-андролога Елены Новиковой, велоспорт является одним из видов активности, который может приводить к бесплодию у мужчин. Постоянное давление на область таза во время занятий велоспортом может вызывать застойные процессы и ухудшать кровообращение, что, в свою очередь, негативно сказывается на фертильности.

Также под угрозой находятся мужчины, занимающиеся тяжелой атлетикой. Стремление к рекордам часто сопровождается использованием анаболиков и спортивного питания, что серьезно угрожает мужскому здоровью.

Вместе с тем Новикова выделила более полезные виды физической активности, такие как плавание, йога, бег и спортивная ходьба. Эти занятия способствуют улучшению кровообращения и снижению уровня стресса, что благоприятно сказывается на репродуктивной функции.

Эксперт также обратила внимание на влияние некоторых медикаментов и добавок на мужскую фертильность. Например, антидепрессанты и транквилизаторы могут снижать либидо.

Новикова предостерегла мужчин от воздействия токсинов, таких как бисфенолы и фталаты, которые содержатся в пластиковой упаковке и косметике. Для поддержания репродуктивного здоровья врач рекомендует мужчинам регулярно проходить полное обследование.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что скрывается за метеозависимостью.

