Улица имени басиста группы Nirvana появились в Пермском крае
Село отличается любовью к культовой рок-группе.
Фото, видео: Kathy Hutchins/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Почитают рок в Пермском крае, где дух культовой группы Nirvana воспрял с новой силой.
В знаменитом поселке, где уже есть улица Курта Кобейна, появился переулок бас-гитариста и соавтора песен — Криста Новоселича.
И вот, как выглядит село под Пермью, которое стало малым домом американской рок-группы в России.
Ранее 5-tv.ru писал, как попытка запрета группы «Сектора Газа» вызвала шквал критики.
Депутат Нина Останина устроила в Госдуме настоящий панк-рок своими противоречивыми заявлениями. Раньше она уже пыталась привлечь внимание: то призывала травить квадроберов, то требовала запретить «пропаганду бездетности», а после критики жаловалась на «информационные атаки».
«Сектор Газа» за день успели запретить и снова реабилитировать, но цель достигнута. О самой Останиной снова заговорили,.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?