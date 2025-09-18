Улица имени басиста группы Nirvana появились в Пермском крае

Эфирная новость 31 0

Село отличается любовью к культовой рок-группе.

Фото, видео: Kathy Hutchins/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Почитают рок в Пермском крае, где дух культовой группы Nirvana воспрял с новой силой.

В знаменитом поселке, где уже есть улица Курта Кобейна, появился переулок бас-гитариста и соавтора песен — Криста Новоселича.

И вот, как выглядит село под Пермью, которое стало малым домом американской рок-группы в России.

Ранее 5-tv.ru писал, как попытка запрета группы «Сектора Газа» вызвала шквал критики.

Депутат Нина Останина устроила в Госдуме настоящий панк-рок своими противоречивыми заявлениями. Раньше она уже пыталась привлечь внимание: то призывала травить квадроберов, то требовала запретить «пропаганду бездетности», а после критики жаловалась на «информационные атаки».

«Сектор Газа» за день успели запретить и снова реабилитировать, но цель достигнута. О самой Останиной снова заговорили,.

