Новый Драко Малфой стал воровать реквизиты со съемок «Гарри Поттера»

Утвержденный на роль Драко Малфоя в новом сериале про Гарри Поттера 14-летний актер Локс Пратт решил последовать совету своего коллеги Тома Фелтона. Об этом пишет Independent.

Подросток сказал, что Фелтон порекомендовал ему тайком уносить со съемочной площадки реквизиты, так как в будущем за них можно получить большие деньги. При этом юный актер не стал раскрывать, сколько предметов уже украл.

Кроме того, Локс рассказал, что его версия Драко будет совершенно другой. Артист также признался, что ему интереснее воплощать образы злодеев. По его словам, так не придется оставаться «в роли хорошего парня».

Накануне Фелтон общался с родителями Пратта и передал им свои контакты на случай, если подросток столкнется с трудностями во время съемок. Том добавил, что готов оказать коллеге необходимую поддержку, так как на преемников ложится большая ответственность.

Ранее телеканал HBO объявил о продлении сериала на второй сезон. При этом решение было принято до выхода первого. Всего планируется выпустить семь сезонов.

