Зеленский обещал Путину отказ от членства в НАТО

Мурад Устаров
Свидетелем этих слов была Юлия Мендель.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Экс-представитель офиса отметила, он произнес эти слова во время их личного разговора, который состоялся в рамках «нормандского саммита» в Париже в декабре 2019 года. Она подчеркнула, что была свидетелем этой встречи.

«У него (Зеленского — Прим.ред.) была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не станет членом НАТО», — пояснила Мендель.

В этом же интервью она рассказала, что Зеленский после переговоров в Стамбуле в 2022 году был готов отдать Донбасс, однако затем президент изменил свою позицию. Он также требовал от своих журналистов вести пропаганду «как у Геббельса».

Кроме того, Мендель призналась, что общалась с некоторыми людьми, которые говорили о пристрастии Зеленского к наркотикам. При этом она не видела, как он принимает эти вещества.

