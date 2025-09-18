Учителей в России будет защищать специальный Совет

Эфирная новость 14 0

В него вошли, в том числе, представители Минпросвещения и политики.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Учителей России возьмут под защиту. Как пишут «Известия», отстаивать профессиональную честь и достоинство педагогов будет специальный Совет.

В него вошли представители Минпросвещения, профсоюзные лидеры, политики и общественные деятели. Учителя смогут обратиться за помощью в случае нападок и несправедливого отношения как со стороны руководства учебного заведения, так и со стороны учеников и их родителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили выдавать бесплатное жилье учителям со стажем более 25 лет. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что конкретный стаж, необходимый для предоставления квартиры, можно обсуждать. Однако сама инициатива, подчеркнул он, могла бы повысить авторитет и престиж профессии учителя.

Ранее заместитель секретаря ОП выступал с другими инициативами в поддержку педагогов — в частности, он предлагал учредить ежегодные выплаты ко Дню учителя и расширить перечень наград и званий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

11:21
Хотел «срезать»: француз, нарушивший границу РФ, находится в СИЗО
11:15
В Челябинске поставили памятник знаменитому русскому адвокату Плевако
11:13
Путин предложил на должность генпрокурора кандидатуру Гуцана
11:11
Горы сжимают легкие, море «глушит» мозг: что нужно знать перед восхождением и фридайвингом
11:08
«Наша ракета, наш самолет»: в Польше разобрались, что упало на крышу жилого дома
11:00
«Надеюсь, горячая!» — Ирина Горбачева шокировала поклонников перевоплощением

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Букет полевых цветов: Елена Север об искренней благодарности российских бойцов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025