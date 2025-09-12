В России предложили выдавать бесплатное жилье учителям со стажем более 25 лет

Учителя, проработавшие в школе свыше 25 лет, должны получать право на бесплатное жилье. Такое предложение озвучил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет, можно безвозмездно выделять жилье», — заявил он в беседе с ТАСС.

Гриб отметил, что конкретный стаж, необходимый для предоставления квартиры, можно обсуждать. Однако сама инициатива, подчеркнул он, могла бы повысить авторитет и престиж профессии учителя.

Ранее заместитель секретаря ОП выступал с другими инициативами в поддержку педагогов — в частности, он предлагал учредить ежегодные выплаты ко Дню учителя и расширить перечень наград и званий.

На данный момент нуждающиеся в жилье педагоги имеют право на внеочередное получение квартир по договорам социального найма. Однако специальных нормативных актов, закрепляющих порядок реализации этой гарантии, в законодательстве нет.

