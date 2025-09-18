«Будет помогать»: ученые создают ИИ-помощника, способного продвинуть науку

Дарья Орлова
Он сможет проверять и формировать гипотезы, а также ускорять процесс разработок.

Университет Иннополис работает над созданием цифрового ассистента-исследователя на основе искусственного интеллекта, который будет помогать ученым в проверке и формировании гипотез, а также ускорит процесс научных разработок. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на пленарном заседании форума Kazan Digital Week.

«Университет Иннополис, как один из ведущих центров искусственного интеллекта, взялся, на наш взгляд, за одну из сложнейших задач — создание цифрового ассистента-исследователя, который позволит помогать в проверке гипотез, выдвигать новые гипотезы. Мы видим в этом существенное ускорение цикла научных исследований», — отметил Омельчук.

Замминистра также рассказал, что в рамках инициативы развивается цифровая платформа для ученых, которая объединяет данные научных проектов, специалистов РАН и запросы бизнеса. По его словам, на следующем этапе должны появиться госуслуги в сфере науки, предлагающие исследователям простые и понятные интерфейсы для работы.

По данным министерства, в текущем году в образовательной сфере планируется запуск 18 цифровых сервисов, из которых 12 уже действуют. Особое внимание уделяется цифровизации приемной кампании: минимальное время подачи заявления в вуз сократилось до 50 секунд. При этом в 2025 году через госуслуги поступило свыше 1,2 млн заявлений.

Омельчук подчеркнул, что сохраняется высокий интерес к IT-направлениям. В пятерке самых востребованных специальностей по числу заявлений стабильно остаются именно программы, связанные с информационными технологиями. По мнению замминистра, эта тенденция позволит обеспечить отрасль квалифицированными и конкурентоспособными кадрами.

