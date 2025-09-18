Турист в Казахстане три дня ждал спасателей на отвесной скале

В Казахстане туриста удалось снять с отвесной скалы после трех суток ожидания помощи.

Андрей Орлов вместе с другом поднимался на вершину высотой более четырех тысяч метров. Они сознательно отказались от гида и необходимого снаряжения. Дело в том, что маршрут популярен не только среди профессионалов, но и у любителей альпинизма.

Сначала все шло по плану. Но в какой-то момент с туристами пропала связь. Родные забили тревогу, и только через три дня спасатели смогли обнаружить Андрея. К тому моменту его отец сам приехал в район поисков.

Как выяснилось, туристы сбились с тропы и сорвались в ущелье. Друг Орлова погиб. А он смог удержаться на скале.

