Однополые браки и женщины: Папа Римский Лев XIV рассказал о грядущих реформах

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Понтифик сравнил свою позицию с мнением предшественника.

Мнение Папы Римского об однополых браках и роли женщин

Фото: www.globallookpress.com/ALESSIA GIULIANI

Папа Римский исключил реформы в отношении однополых браков и женщин

Папа Римский Лев XIV исключил изменение основной доктрины об однополых браках* и женщинах в сане дьякона после того, как его предшественник Франциск вызвал разногласия папства. Об этом написало издание France 24, ссылаясь на интервью американской журналистки Элиз Энн Аллен для книги «Папа Лев XIV: гражданин мира, миссионер XXI века».

По словам понтифика, он будет подходить к католикам, принадлежащим к ЛГБТ*, так же, как и его предшественник. Новый Папа Римский пообещал доброжелательное отношение к представителям этого движения без изменения церковного учения.

«Я пытаюсь сказать то, что Франциск очень ясно выразил, когда сказал: „todos, todos, todos“. Всех приглашают войти, но я не приглашаю человека из-за его принадлежности к какой-либо конкретной идентичности. Я приглашаю человека, потому что он сын или дочь Бога», — отметил Папа Римский.

В выражение «Все, все, все» («todos, todos, todos»), которое популяризовал Франциск во Всемирный день молодежи 2023 года, заключено послание о полной инклюзивности в Церкви. Эти слова должны были подчеркнуть, что в рядах верующих есть место для каждого человека, независимо от его происхождения.

Также 70-летний Лев XIV уменьшил ожидания по острому вопросу о женщинах-дьяконах — потенциально исторической реформы, которую Франциск призвал изучить католических экспертов.

«В данный момент я не намерен менять учение Церкви по этому вопросу», — пояснил Папа Римский, добавив, что «готов продолжать прислушиваться к людям».

Ранее, писал 5-tv.ru, Папа Римский высказался о роли Ватикана в диалоге РФ и Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

