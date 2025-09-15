Папа Римский Лев XIV высказался о роли Ватикана в диалоге РФ и Украины

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Святой престол с самого начала конфликта прилагал огромные усилия, чтобы сохранить нейтралитет.

Папа римский о роли Ватикана в диалоге РФ и Украины

Фото: Zuma/ТАСС

Папа Римский: посредничество Ватикана в диалоге между РФ и Украиной маловероятно

Папа Римский Лев XIV в интервью католическому изданию Crux заявил, что посредничество Ватикана в диалоге между Москвой и Киевом не является реалистичным сценарием.

«Я бы провел различие между голосом Святого престола в борьбе за мир и ролью посредника, которая, на мой взгляд, сильно отличается и не так реалистична, как первая», — отметил понтифик, отвечая на вопрос об участии Ватикана в посредничестве.

К тому же Папа Римский заявил, что Святой престол с самого начала украинского конфликта прилагал «огромные усилия», чтобы сохранить нейтралитет в данной ситуации. Кроме того, Лев XIV подчеркнул, что Святой престол «пару раз» предлагал провести переговоры на территории Ватикана или же в другой церковной собственности.

Об избрании нового Папы Римского стало известно 8 мая 2025 года. Лев XIV является первым понтификом из США. В своей первой проповеди он выступил за прекращение вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru расскзывал о том, что папа римский Лев XIV назвал Русскую православную и Римско-католическую церкви «сестринскими», а также выступил за продолжение открытого и честного диалога между Москвой и Ватиканом.

