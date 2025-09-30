Без синдрома FОМО: куда уехать на зимние каникулы в 2026 году

Тревел-блогер Константин Говорун посоветовал лететь в Японию на зимние каникулы

Россияне все активнее готовятся к зимним каникулам: по данным сервисов бронирования, количество ранних заявок на отели и апартаменты выросло в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.

И если вопрос «куда поехать» многие уже решили, то вопрос «как поехать, чтобы не загнать себя в стресс» остается актуальным.

Синдром FOMO — страха упустить что-то важное — хорошо знаком многим туристам.

Выбирая маршруты, хочется успеть все и сразу, но часто это приводит лишь к усталости. О том, как избежать этой ловушки на примере Японии, рассказал тревел-блогер Константин Говорун.

«Важно смириться с тем, что увидеть все в Японии невозможно, — говорит он. — Даже если поедете двадцать раз, останется что-то за кадром. Поэтому лучше строить маршрут по принципу „одного лучшего“: один храм, одно святилище, один замок, один музей, один сад. Такой подход даст ощущение полноты и позволит взглянуть на страну с разных сторон».

Еще одна частая ошибка путешественников — игнорирование расстояний.

«К примеру, фотографии снежных обезьян под Наганой выглядят потрясающе, но поездка туда из Токио займет уйму времени и денег. Или горячие источники Куракавы — классика японского отдыха. Но они находятся на острове Кюсю, куда стоит ехать только в том случае, если планируете задержаться там хотя бы на несколько дней», — отмечает эксперт.

Чтобы поездка была комфортной, Константин советует выбирать несколько транспортных узлов и исследовать их окрестности.

«Например, неделю провести в Токио и окрестностях, неделю — в Осаке, а для необычного опыта — заглянуть в Акаяму. Так вы будете тратить меньше времени на переезды и больше — на впечатления».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что миллионы людей в России атаковал опаснейший вирус Mamont.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.