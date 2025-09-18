Миллионы людей в России атаковал опаснейший вирус Mamont

МВД: Вирус Mamont атаковал уже миллион россиян

В России столкнулись с беспрецедентно масштабной киберугрозой. В зоне риска — владельцы смартфонов Android, предупредили в МВД. Речь идет о вирусе «Mamont».

Вирус атаковал уже порядка миллиона устройств. Для этого ему понадобилось всего восемь месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, активность трояна выросла в 36 раз.

Как правило, злоумышленники рассылают вирус в формате apk-файла, замаскированного под видео с подписью «Это ты?». Такая формулировка вызывает интерес, пользователь

Вредоносная программа проникает на смартфон и запрашивает права на чтение СМС и уведомлений. Получив их, начинает красть деньги с помощью функции СМС-банкинга. Некоторые версии вируса способна перехватывать коды для взлома аккаунтов в мессенджерах.

Главным сигналом возможной угрозы является расширение.apk в имени файла, так как оно обозначает установочный пакет приложения.

