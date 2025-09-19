Окровавленный халат: в США 95-летняя женщина из дома престарелых убила соседку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

В зале суда обвиняемая выкрикивала фразы на русском.

Женщина из дома престарелых убила соседку

Фото: Reuters/Andrew Hay

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: в США 95-летняя женщина из дома престарелых убила соседку

В Бруклине 95-летняя Галина Смирнова насмерть забила свою 89-летнюю соседку по комнате Нину Кравцову. Теперь ей предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Об этом сообщили People.

Инцидент произошел вечером 14 сентября в Центре реабилитации и ухода за больными Seagate на Кони-Айленде. Свидетели обнаружили Кравцову без сознания в ее кровати с многочисленными травмами головы и лица. Жертва была покрыта кровью. В этот момент Смирнова находилась в ванной: на ней был окровавленный халат, ее ноги были в крови, а сама она мыла руки в раковине.

По данным полиции, в комнате стояло инвалидное кресло без подножек. Одна из педалей для ног лежала на полу, залитая кровью, другая — за пределами комнаты. Следствие считает, что именно ими были нанесены смертельные травмы.

Смирнову арестовали 16 сентября, на следующий день ей предъявили обвинение и заключили под стражу. Прокуратура Бруклина ходатайствовала о назначении ей психиатрической экспертизы, но судья отклонил это требование. Сейчас 95-летняя обвиняемая ожидает новое слушание, назначенное на пятницу.

Также, как сообщает Daily News, злоумышленница страдает деменцией. Также в Бруклинском уголовном суде она выкрикивала фразы на русском. Ее вывели из зала за нарушение порядка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день
6:00
«Мста-Б» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
5:38
Глава Роскомнадзора назвал агрессию против россиян в интернете системной
5:18
Медовый месяц на том свете: невеста впала в кому и умерла после свадьбы
5:00
Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день