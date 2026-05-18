День ландышей и пионерии: какие праздники отмечают 19 мая

День ландышей отмечают 19 мая 2026 года

В России 19 мая 2026 года свой профессиональный праздник встретят фармацевты, а любители природы и истории отметят День ландыша и День пионерии. Об этом сообщает URA.RU.

День фармацевтического работника появился в календаре в 2021 году по инициативе Минздрава и профессионального сообщества. Сегодня это важная дата для всех, кто связан с миром лекарств: аптекарей, провизоров, сотрудников фармпроизводств. Именно эти люди следят за выдачей препаратов.

Одновременно с официальным торжеством — трогательный День ландышей. Нежный весенний цветок, символизирующий надежду и чистоту, к середине мая появляется в средней полосе. Садоводы в этот день высаживают ландыши на участках.

Ностальгической нотой звучит День пионерии. 19 мая 1922 года в Советской России появилась пионерская организация. О красных галстуках, зорьках и торжественных линейках напоминают уроки истории в школах и воспоминания старшего поколения.

Международные праздники 19 мая 2026 года

Мир отмечает и несколько важных дат, посвященных здоровью. Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) приурочен к открытию болезни Крона в 1932 году. Символ дня — фиолетовый цвет. Всемирный день семейного врача чествует медиков, которые годами наблюдают за здоровьем целых семей.

Гастрономическую тему продолжает День пищевой революции, учрежденный британским шеф-поваром Джейми Оливером в 2012 году. Он обращает внимание на качество школьного питания, проблему ожирения и засилье фастфуда.

А экологическую повестку поддерживает День «Посади что-нибудь» — с 2010 года горожане по всему миру высаживают деревья и цветы, озеленяя улицы.

Православные праздники 19 мая 2026 года

Православные верующие 19 мая вспоминают праведного Иова Многострадального. Согласно преданию, он потерял детей, здоровье и богатство, но не утратил веры, за что Бог вознаградил его вдвойне. В народном календаре дата известна как Иов Горошник — в этот день крестьяне приступали к посадке гороха. Делали это непременно после захода солнца — чтобы воробьи не заметили семена. Утренняя роса 19 мая считалась целебной, ей умывались для красоты и здоровья.

Среди примет: обильная роса — к урожаю, сережки на калине — пора сеять свеклу, а сухое утро сулит дожди. Запрещалось лежать без дела, спорить, топтать росу и чрезмерно ласкать чужих детей.

