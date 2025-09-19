Медовый месяц на том свете: невеста впала в кому и умерла после свадьбы

Mirror: Невеста впала в кому в первую брачную ночь и умерла

В Боснии и Герцеговине расследуют трагический случай: 26-летняя блогер и владелица салона красоты из Сараева Адна Рованин-Омербегович впала в кому спустя несколько часов после свадьбы и вскоре скончалась. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на местные издания.

Девушке внезапно стало плохо в брачную ночь после торжества в субботу, 14 сентября. Ее срочно доставили в больницу, однако состояние стремительно ухудшалось. В понедельник, 15 сентября, стало известно о смерти Адны.

Предварительно причиной смерти называют сотрясение мозга, однако официально версия пока не подтверждена. Правоохранительные органы ожидают результаты вскрытия, чтобы установить, что именно вызвало внезапное ухудшение здоровья.

Друзья и подписчики отдали дань уважения молодой звезде, назвав ее трудолюбивой и всегда жизнерадостной.

«Вчера ты была среди нас, сегодня мы провожаем тебя. Покойся с миром. Несправедливо, что жизнь молодых людей обрывается так рано», — написали ее подписчики.

