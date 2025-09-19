«Дух бессмертен»: SHAMAN назвал главную особенность русского народа

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 27 0

Артист выступит на международном конкурсе «Интервидение» с песней «Прямо по сердцу».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN назвал силу духа главной особенностью русского народа

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что русский народ силен духом и именно это помогало нам выстоять даже в самые тяжелые времена. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на пресс-подходе праздничного концерта «Дорожного радио» в честь 878-летия Москвы.

По словам артиста, именно благодаря смелости и силе духа деды и прадеды одержали победу в Великой Отечественной войне, а сейчас плечом к плечу молодые ребята защищают и отстаивают честь нашей страны.

«Русский народ очень силен духом, и нужно не забывать, что дух — он бессмертен. С нами бог, поэтому мы, конечно, всегда вот в этом находимся, вот в этой парадигме живем. И вот как раз-таки благодаря смелости, силе духа, когда наши бойцы сделали (одержали — Прим. Ред.) победу в Великой Отечественной войне, когда было сложнейшее время. Сейчас для всего мира сложное время, наши парни на передовой благодаря своему сильному духу защищают и отстаивают честь нашей родины», — рассказал певец об особенности русского народа.

SHAMAN также поддержал молодых ребят, которые сейчас находятся на передовой, и пожелал им здоровья и скорейшего возвращения домой.

«И, пользуясь случаем, хочу пожелать им: возвращайтесь скорее домой живыми, здоровыми и с победой», — пожелал артист.

Напомним, что 20 сентября SHAMAN представит Россию на Международном конкурсе «Интервидение» под номером девять. Певец исполнит композицию «Прямо по сердцу» продюсера и музыканта Максима Фадеева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие фавориты «Интервидения» у продюсера Максима Фадеева.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:06
Как изменились актеры «Таежного романа» за 25 лет — время не щадит никого
9:00
Щит от вредителей: что нужно сделать в огороде осенью, чтобы потом не остаться без урожая
9:00
«Зачем плодить нищету»: в Бердянске завершено расследование убийства девочки молотком
8:45
«Дух бессмертен»: SHAMAN назвал главную особенность русского народа
8:29
«Неописуемо благодарны»: Карл III может посетить США по приглашению Трампа
8:15
Новый Арктический маршрут: Китай тестирует Северный морской путь

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025