«Дух бессмертен»: SHAMAN назвал главную особенность русского народа

SHAMAN назвал силу духа главной особенностью русского народа

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что русский народ силен духом и именно это помогало нам выстоять даже в самые тяжелые времена. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на пресс-подходе праздничного концерта «Дорожного радио» в честь 878-летия Москвы.

По словам артиста, именно благодаря смелости и силе духа деды и прадеды одержали победу в Великой Отечественной войне, а сейчас плечом к плечу молодые ребята защищают и отстаивают честь нашей страны.

«Русский народ очень силен духом, и нужно не забывать, что дух — он бессмертен. С нами бог, поэтому мы, конечно, всегда вот в этом находимся, вот в этой парадигме живем. И вот как раз-таки благодаря смелости, силе духа, когда наши бойцы сделали (одержали — Прим. Ред.) победу в Великой Отечественной войне, когда было сложнейшее время. Сейчас для всего мира сложное время, наши парни на передовой благодаря своему сильному духу защищают и отстаивают честь нашей родины», — рассказал певец об особенности русского народа.

SHAMAN также поддержал молодых ребят, которые сейчас находятся на передовой, и пожелал им здоровья и скорейшего возвращения домой.

«И, пользуясь случаем, хочу пожелать им: возвращайтесь скорее домой живыми, здоровыми и с победой», — пожелал артист.

Напомним, что 20 сентября SHAMAN представит Россию на Международном конкурсе «Интервидение» под номером девять. Певец исполнит композицию «Прямо по сердцу» продюсера и музыканта Максима Фадеева.

