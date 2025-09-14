«Я буду болеть»: Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

В этом списке не оказалось представителя России — SHAMAN.

Продюсер Фадеев не считает SНАМАN своим фаворитом на конкурсе «Интервидение»

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил о своих фаворитах на предстоящем международном песенном конкурсе «Интервидение». Он поделился мыслями по поводу состязания певцов в своем Telegram-канале.

Мэтр музыкальной индустрии рассказал, что уже успел послушать исполнителей и даже выделил несколько участников, за которых будет болеть.

«Уже через неделю состоится конкурс „Интервидение“ в Москве. Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трех, за которых я буду болеть», — говорит Фадеев.

В списке фаворитов оказались певец Amre (настоящее имя — Ернар Садирбаев) из Казахстана, китайский исполнитель Ван Си и группа Nomad из Киргизии. Только вот представитель России — заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в этот список, к сожалению, не попал.

Но все-таки Фадеев в своем ролике пожелал ему удачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Народная артистка РФ Надежда Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения».

