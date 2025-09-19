Участвующим в отборе на Олимпиаду фигуристам запрещено говорить о россиянах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Комментировать белорусских спортсменов тоже нельзя.

Почему на отборе на Олимпиаду запрещено говорить о русских

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Фигуристам, участвующим в квалификации на Олимпийские игры 2026 года, запретили высказываться о спортсменах из России и Белоруссии.

Японская спортивная пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути заявили журналистам, что им запретили комментировать участие фигуристов с нейтральным статусом. Их слова подтвердил глава японской делегации, подчеркнув, что правило касается всех спортсменов.

Квалификационные старты пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В числе участников заявлены россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян, которые смогут попасть на Олимпиаду только при условии попадания в пятерку сильнейших.

На этом фоне стало известно, что хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не получил допуска для участия в олимпийской квалификации в Пекине. Он признался, что известие стало для него шоком, так как всегда придерживался максимально осторожной линии поведения и рассчитывал сопровождать Аделию Петросян на турнире.

В Международном союзе конькобежцев пояснили, что к персоналу применяются такие же правила проверки, как и к спортсменам, выступающим в нейтральном статусе. По результатам процедуры Глейхенгауз не прошел отбор, что ставит под вопрос участие российской фигуристки в привычном составе команды поддержки.

Последние новости


Сейчас читают

Интересные материалы

