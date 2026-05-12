Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения

Дарья Орлова
Некоторые диагнозы могут указать на возрастные изменения задолго до пенсионного возраста.

Ряд хронических заболеваний может сигнализировать о начале процессов старения организма. Об этом рассказала главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

По словам эксперта, к так называемым «болезням старения» относятся атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хроническая обструктивная болезнь легких, патологии костно-мышечной системы, а также сахарный диабет второго типа.

«Когда мы видим, например, сердечно-сосудистые заболевания именно атеросклеротического генеза или онкологическое заболевание, или хроническую обструктивную болезнь легких, или заболевание костно-мышечной системы, или сахарный диабет второго типа, тогда мы можем говорить, что это клиническое проявление болезни старения. Мы начинаем это видеть где-то в среднем в возрасте 60 лет», — отметила Ткачева в беседе с ТАСС.

Специалист добавила, что возрастные изменения проявляются не только через болезни. Одним из тревожных признаков также считается постепенное снижение функций организма — например, ослабление мышц и потеря физической силы.

При этом сам процесс старения запускается намного раньше, чем принято считать. Первые изменения в организме могут начинаться уже после 25–30 лет.

