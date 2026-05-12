Майский апокалипсис: Ноябрьск отрезало от мира снегом
Такие осадки в конце весны — аномалия даже для Крайнего Севера.
Фото, видео: 5-tv.ru
Снежный циклон прямо сейчас накрывает Сибирь. Больше всего досталось Ямалу, где побит 90-летний рекорд осадков. Снега намело по пояс, к чему оказались не готовы ни коммунальщики, ни местные жители. Трассы перекрыты, а региональный аэропорт не принимает рейсы. Корреспондент «Известий» Анна Суховенко расскажет, какая там сейчас обстановка.
Снежная буря в середине мая — даже для Крайнего Севера аномалия. Ноябрьск за несколько дней буквально утонул в снегу. На дорогах даже грузовики застревают в сугробах.
Автомобили завалило по крышу — вот владельцам и пришлось снова вооружиться лопатами.
«Завтра на работу ехать. Вот такой вот сюрприз случился. Я думаю, метр осадков точно выпал. Около того, так скажем», — говорит житель Ноябрьска Владислав Ревяко.
Но даже если откопать свою машину — что делать дальше? Задаются вопросом автомобилисты, глядя на заснеженные трассы.
«Вообще задача основная стоит в том, чтобы сначала откопать, а дальше уже видно будет. Может потеплеет, все растает и сможем выехать», — рассказал житель Ноябрьска Владислав Мельчаков.
Многие дороги в городе оказались практически заблокированы — движение на большинстве участков затруднено. Во дворах — коллапс.
Буквально пару дней назад на этом месте была дорога. Сейчас для автомобилей проезд здесь совсем перекрыт, пешком, сложно конечно, но пройти можно.
И сейчас самое важное — как можно быстрее устранить последствия непогоды.
«Ситуация усугубляется тем, что часть техники — для весенне-летней работы. Вопрос решается», — заявил глава города Ноябрьск Алексей Романов.
То есть коммунальные машины тоже придется, что называется, «переобувать». Сейчас в городе в круглосуточном режиме работают десятки единиц техники.
Из-за введенного режима ЧС и погодных условий город оказался буквально отрезан от внешнего мира на некоторое время. Дороги от границы округа к Ноябрьску были перекрыты. А аэропорт Ноябрьска в течение двух дней уже не применяет и не отправляет рейсы.
Непогода парализовала весь Ноябрьск и серьезно скорректировала планы местных жителей. Кто-то из-за снегопада опоздал на работу или с ребенком в детский сад.
«Ну такое, конечно, впервые. Чтобы столько снега за одну ночь. Поэтому, ну как-нибудь выкопаемся», — поделилась жительница Ноябрьска Марина Григорьева.
Другие срочно поехали в автосервис. Они в эти дни переполнены.
На станциях шиномонтажа сегодня выстраиваются целые очереди. И, как бы то ни было странно для середины мая, колеса меняют с летних на зимние.
Михаил Лебедев приехал сюда из Челябинска вместе с женой. Уже больше суток не могут вернуться обратно.
«Мы выезжали из дома пару дней назад, у нас было плюс 26. Сюда приехали — было десять градусов, и вот со вчерашнего дня пытаемся выехать. Но из города не выпускают без зимней резины», — рассказал житель Челябинска Михаил Лебедев.
А вот стоит ли затем менять резину снова на летнюю — автолюбители сомневаются. Кто знает, чего еще ждать от этого мая?
Все это количество снега выпало, буквально, чуть больше чем за сутки. Как обещает прогноз погоды — это был еще не последний снегопад этой весной. Ждем тепла, а пока пробираемся как можем.
Кому такая погода по душе, так это местным кайтерам. Снег и ветер — то что нужно для этого вида спорта, который неожиданно возобновил сезон перед самым летом.
