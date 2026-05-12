Причиной смерти актера Вадима Александрова стала травма головы при падении

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Звезда фильма «Кин-дза-дза!» долгое время боролся с раком.

От чего умер актер Вадим Александров

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова стала травма головы, полученная при падении. Об этом РИА Новости сообщила семья знаменитости.

Звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» долгое время боролся с раком, однако болезнь не была причиной его ухода.

Родственник три дня не навещал актера, а когда приехал, то увидел, что тот лежит на полу в коридоре. При этом рядом с телом Александрова была лужа крови. Позже выяснилось, что при падении артист повредил голову.

«Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», — сказал собеседник.

Как отметил мужчина, из-за онкологии Александров сильно похудел. Борьба за жизнь была изматывающей, уточнил он.

«У него уже было просто отвращение к жизни», — добавил родственник актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вадим Александров умер на 61-м году жизни.

Артист окончил театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска служил в театре ЦДТ. Потом присоединился к труппе Олега Табакова. Зрителям Александров был известен по фильмам «Экипаж», «Кин-дза-дза!» и «Усатый нянь».

Причиной смерти актера Вадима Александрова стала травма головы при падении
