«Маркуша, спасибо»: Маликов вышел на сцену с восьмилетним сыном

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Мальчик неожиданно подхватил припев прямо во время исполнения песни на концерте 9 мая.

Маликов вышел на сцену с 8-летним сыном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Дмитрий Маликов вышел на сцену с восьмилетним сыном

Народный артист России Дмитрий Маликов получил неожиданную поддержку прямо во время выступления в Измайлово в Москве. К микрофону выбежал его восьмилетний сын Марк и начал подпевать. Об этом артист рассказал в личном блоге.

«Можно ли удалять „Родительский контроль“ с телефона, если я и без него знаю, где мой ребенок и что слушает? Измайлово. 9 мая. Песня „Бисер“. Маркуша, спасибо за сюрприз!» — написал певец.

Кадры импровизированного дуэта быстро разлетелись по соцсетям. Сам Маликов не скрывал удивления от смелости наследника.

Ранее Маликов признавался в симпатии к искусственному интеллекту. На концерте «Звезды Дорожного радио» он рассказал 5-tv-ru об активном использовании нейросетей, которые, по его словам, дают грамотные советы даже по медицинским и вопросам питания, вплоть до рекомендаций по снижению уровня сахара.

Тем не менее, певец настаивает: несмотря на развитие технологий, важно сохранить в творчестве живое, человеческое начало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
Причиной смерти актера Вадима Александрова стала травма головы при падении
11:41
Майский апокалипсис: Ноябрьск отрезало от мира снегом
11:35
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
11:29
«Маркуша, спасибо»: Маликов вышел на сцену с восьмилетним сыном
11:15
«Горячая точка»: один из районов США страдает из-за нашествия бигфутов
11:12
Экс-главред журнала «Эхо планеты» Валентин Василец погиб в Москве

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео