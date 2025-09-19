Курсантки из Бурятии исполнили мечту, о которой рассказывали Владимиру Путину

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 13 0

Сестры Дагбацыреновы получили поддержку и разрешение от главы республики Алексея Цыденова.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сестры из Бурятии Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, проходящие курс в учебном центре «Воин», исполнили свою мечту о прыжке с парашютом. Девушки получили поддержку и разрешение от главы Бурятии Алексея Цыденова, прошли тренировку в штурмовых бригадах ВС РФ и отправились в полет.

О своей мечте отважные курсантки рассказали президенту РФ Владимиру Путину в филиале национального центра «Россия» на Восточном экономическом форуме. Сестры сообщили президенту, что хотят работать в ФСО.

Путин оценил храбрость сестер Дагбацыреновых и выразил беспокойство о том, точно ли девушки готовы к безопасному выполнению прыжка, а также интересовался предполагаемой высотой.

Арьяна отметила, что после того, как они с Дариной рассказали президенту о своем намерении, отступать было уже нельзя. За исполнением мечты буряток следила вся Россия. Они успешно выполнили прыжок с борта самолета Ан-2 «Геннадий Елисеев».

На земле сестры не скрывали радости от достижения долгожданной цели, обнявшись и дав друг другу «пять» со словами «мы сделали это!».

