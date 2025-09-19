Мюзикл в метро: артисты театра «Маска» представили номера в столичной подземке

Для зрителей выбрали отрывки из детективной постановки «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.».

Фото, видео: 5-tv.ru

Артисты театра «Маска» представили номера в столичной подземке

Свидетелями необычного детективного расследования стали тысячи пассажиров столичной подземки. Артисты популярного мюзикла «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» впервые вышли за пределы театра. Постановку показали в рамках проекта «Музыка в метро». Знакомый сюжет в новом прочтении увидела корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Кто в этой постановке главный, Холмс и его команда или шайка с чудаковатым видом, еще нужно поспорить. Понятно точно: как только банда запевает, зрителя — не оторвать.

Фирменный стиль банды — ирландские песни и танцы. В оригинальной постановке, полуторачасовом спектакле «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.», музыканты, на сцене, взаимодействуют с актерами. В метро, на открытой площадке, рыжим бросают новый вызов.

«Когда здесь люди сидят не в темноте и могут реагировать как угодно, это драйвовее, потому что мы находимся в едином пространстве», — рассказал актер, член банды «Союз рыжих» Макс Бурлай.

Этот спектакль, на сцене театра «Маска», сыграли уже больше 200 раз. Для показа в столичной подземке программу изменили.

«Состоялся такой отдельный, уникальный спектакль именно для этого места, именно для людей, которые проходят случайно, для того, чтобы их заинтересовать», — рассказал режиссер-репетитор Антон Преснов.

Это один из самых известных сюжетов — есть все герои, прописанные Дойлем. Собака, кстати, тоже есть. Но это в оригинале. Для столичного метрополитена подготовили самые яркие номера.

Зрители получили яркие эмоции благодаря проекту «Музыка в метро».

Это уже восьмой сезон, когда по столичной подземке разносится «Музыка в метро». Саундтреки большого города звучат не только в наушниках, но и на станциях, переходах и в вестибюлях. Для музыкантов — это уникальный шанс заявить о себе многотысячной аудитории. Для пассажиров — яркое напоминание: место творчеству и живым эмоциям найдется даже в метро.

С 2016 года проект объединяет самых разных музыкантов: от звезд российской эстрады — в переходах пели Zivert, Стас Михайлов — до начинающих артистов. Музыкальный спектакль, пускай и эпизодами, прозвучал впервые.

«Мы первый раз принимали участие в таком проекте „Музыка в метро“ и так было приятно видеть, как люди, проходящие по своим делам, останавливались, чтобы побыть немножечко вместе с нами», — поделилась актриса, член банды «Союз рыжих» Ксения Савина.

Насладиться семейной комедией-детективом в полной мере можно на сцене театра «Маска». Мюзикл, ломающий стереотипы, идет каждый день.

