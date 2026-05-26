В Липецке частный жилой дом обрушился после взрыва и пожара

Под завалами могут быть люди.

В Липецке на улице Баумана произошел крупный пожар в частном жилом доме, которому предшествовал хлопок. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций. Огонь перекинулся на стоящие автомобили и надворные постройки», — сообщил Артамонов.

На месте продолжают работу пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и представители других экстренных служб.

Как уточнили в МЧС России, возгорание произошло в частном доме в СНТ «Речное» на улице Садовый тупик.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают разбор конструкций и ликвидацию отдельных очагов возгорания.

К тушению пожара привлекли более 40 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники.

Губернатор региона также прокомментировал распространявшуюся в социальных сетях информацию о якобы падении беспилотного летательного аппарата.

«В социальных сетях распространяется версия о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. По данным оперативных служб эта информация не соответствует действительности Причины происшествия устанавливаются», — добавил Артамонов.

В ведомстве сообщили, что одной из предварительных версий рассматривается взрыв бытового газа. На место происшествия выехал прокурор района Сергей Щеколдин.

