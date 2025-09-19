Хакеры взломали сайт аэропорта Пулково

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Специалисты работают над устранением неполадок.

Что происходит с сайтом аэропортом Пулково

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Хакеры взломали официальный сайт аэропорта Пулково. В настоящий момент доступа к нему нет.

«Мы работаем над восстановлением работы сайта», — сообщили в пресс-службе Пулково.

Хакерской атаке ранее подвергалась компания «Аэрофлот». Из-за сбоя в информационной системе были отменены десятки рейсов. Нарушения охватили как города России, так и зарубежные рейсы.

Ответственность за этот эпизод на себя взяли две хакерские группировки, предположительно связанные с Украиной. Они заявляли, что планировали взлом в течение года. За это время злоумышленники получили доступ к внутренним системам авиакомпании, выгрузили более 20 терабайт данных, а затем атаковали семь тысяч серверов. Причем как физических, так и виртуальных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в аэропорту Пулково задержано более 30 рейсов. Ограничения на прием и выпуск самолетов также коснулись Пскова и Сочи. Причина стандартная — обеспечение безопасности полетов.

