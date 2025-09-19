Трамп считает, что только США имеют право вводить пошлины

Трамп: только США имеют право вводить пошлины

Президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию заявил, что только Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения, и подчеркнул их значимость для национальной экономики.

По словам американского лидера, пошлины приносят стране триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на развитие бизнеса.

«Мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае они работают, потому что людям просто некуда деваться», — отметил Трамп на встрече с представителями деловых кругов. На мероприятии также присутствовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Американский президент акцентировал внимание на том, что торговая политика, основанная на тарифных ограничениях, дает ощутимый результат, обеспечивая США экономическое преимущество.

Трамп прибыл в Великобританию 16 сентября в рамках официального визита. Уже на следующий день он встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. В ходе поездки обсуждаются вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в экономической сфере.

Высказывания президента США могут стать сигналом для дальнейшего ужесточения американской торговой политики и усиления давления на партнеров и конкурентов на мировом рынке.

