По стопам учителя: последовательница Шабутдинова оставила людей без денег

Инфоцыганка обещала клиентам миллионные доходы, но в итоге загнала в кредиты и исчезла.

Последовательница инфоцыгана Аяза Шабутдинова оставила людей без денег

Превзойти своего учителя по числу обманутых жертв, попыталась инфоцыганка из Пскова. Последовательница скандального блогера Аяза Шабутдинова, которого задержали по подозрению в мошенничестве, тоже стала фигурантом уголовного дела. Уже несколько пострадавших заявили, что потеряли миллионы рублей. В этой истории разбирался корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Марина Филиппова познакомилась с бизнес-тренером Александрой Тихоновой в интернете. Та обучала торговле на маркетплейсах и обещала клиентам миллионные доходы. Один из курсов, «бизнес под ключ», включал продвижение и полное ведение кабинета продавца.

На эту рекламу и откликнулась петербурженка. Суть курса проста: команда Александры сама выбирает товар, закупает и продвигает его. От клиентов нужны только деньги и терпение. Чтобы войти в проект, весной прошлого года Марина оформила кредит почти на три миллиона рублей.

«К лету она обещала выручку в один миллион как минимум. В июле я поняла, что товар не продается, постоянные возвраты от покупателей, выручки в неделю максимум 40 тысяч», — рассказала пострадавшая Марина Филиппова.

Марина стала задавать вопросы, а Тихонова уверяла: выросли расходы, виновата конъюнктура рынка. И предложила ждать. А после перестала выходить на связь.

«Я не могла ночами спать, я писала Александре — пожалуйста верните деньги, я не знаю что мне делать, мне нечем платить. У меня была реальная истерика», — продолжила Филиппова.

Позже Марина нашла других пострадавших. Среди них оказалась Ксения Боровинская из Пскова. Для раскрутки ее аккаунта закупили партию платьев. И около двухсот товаров оказались бракованными.

«Они нам пишут: товар оказался не актуальным, мы будем переходить на другой товар. А мы декабрь–январь-февраль платим кредит по 250 тысяч с тех кредитных денег, которые мы брали. Я пишу ей, она меня просто игнорирует недели три, и за день до платежа по кредиту она мне отвечает: у меня есть только одно предложение — возьмите кредит на погашение кредита», — рассказала пострадавшая Ксения Боровинская.

По словам пострадавших, схема Тихоновой не случайна. Она ученица Аяза Шабутдинова — скандального блогера, задержанного в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. Его образовательные курсы обещали успех, но слушатели теряли огромные деньги. Их ущерб превысил 57 миллионов. Теперь проблемы и у клиентов его последователей.

«Проверка в рамках следствия проводилась очень долго, с потерпевшими следователь связался, обещал их добросить, но допроса не произошло. Уголовное дело было приостановлено, так как Тихонову не смогли найти, в рамках проверки не хватило времени. В настоящее время дело находится у прокурора», — рассказала представитель пострадавших Юлия Осичанская.

По словам предпринимателей, сейчас Тихонова живет за границей и возвращаться не собирается. По нашим данным, в России у нее запрет на выезд, а в Турции — недвижимость.

«У нас есть голосовое сообщение, где она одной девушке говорит: ребят, у меня договора составлены таким образом, что вы не выиграете ни один суд. Мы можем с вами судиться годами. Даже если вы выиграете, я просто подам на банкротство, и вы с меня ни копейки не заберете, имущества на мне никакого нет», — рассказала Боровинская.

Мы попытались связаться с Тихоновой, но отвечать на вопросы она не захотела.

Представитель пострадавших до сих пор не знает, в каком статусе находится уголовное дело. Мы направили запрос в прокуратуру, чтобы узнать, возобновили ли следствие. Если нет — бывшие клиенты Тихоновой намерены обжаловать решение и добиться суда.

