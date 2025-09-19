По стопам учителя: последовательница Шабутдинова оставила людей без денег

Последовательница инфоцыгана Аяза Шабутдинова оставила людей без денег

Превзойти своего учителя по числу обманутых жертв, попыталась инфоцыганка из Пскова. Последовательница скандального блогера Аяза Шабутдинова, которого задержали по подозрению в мошенничестве, тоже стала фигурантом уголовного дела. Уже несколько пострадавших заявили, что потеряли миллионы рублей. В этой истории разбирался корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Марина Филиппова познакомилась с бизнес-тренером Александрой Тихоновой в интернете. Та обучала торговле на маркетплейсах и обещала клиентам миллионные доходы. Один из курсов, «бизнес под ключ», включал продвижение и полное ведение кабинета продавца.

На эту рекламу и откликнулась петербурженка. Суть курса проста: команда Александры сама выбирает товар, закупает и продвигает его. От клиентов нужны только деньги и терпение. Чтобы войти в проект, весной прошлого года Марина оформила кредит почти на три миллиона рублей.

«К лету она обещала выручку в один миллион как минимум. В июле я поняла, что товар не продается, постоянные возвраты от покупателей, выручки в неделю максимум 40 тысяч», — рассказала пострадавшая Марина Филиппова.

Марина стала задавать вопросы, а Тихонова уверяла: выросли расходы, виновата конъюнктура рынка. И предложила ждать. А после перестала выходить на связь.

«Я не могла ночами спать, я писала Александре — пожалуйста верните деньги, я не знаю что мне делать, мне нечем платить. У меня была реальная истерика», — продолжила Филиппова.

Позже Марина нашла других пострадавших. Среди них оказалась Ксения Боровинская из Пскова. Для раскрутки ее аккаунта закупили партию платьев. И около двухсот товаров оказались бракованными.

«Они нам пишут: товар оказался не актуальным, мы будем переходить на другой товар. А мы декабрь–январь-февраль платим кредит по 250 тысяч с тех кредитных денег, которые мы брали. Я пишу ей, она меня просто игнорирует недели три, и за день до платежа по кредиту она мне отвечает: у меня есть только одно предложение — возьмите кредит на погашение кредита», — рассказала пострадавшая Ксения Боровинская.

По словам пострадавших, схема Тихоновой не случайна. Она ученица Аяза Шабутдинова — скандального блогера, задержанного в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. Его образовательные курсы обещали успех, но слушатели теряли огромные деньги. Их ущерб превысил 57 миллионов. Теперь проблемы и у клиентов его последователей.

«Проверка в рамках следствия проводилась очень долго, с потерпевшими следователь связался, обещал их добросить, но допроса не произошло. Уголовное дело было приостановлено, так как Тихонову не смогли найти, в рамках проверки не хватило времени. В настоящее время дело находится у прокурора», — рассказала представитель пострадавших Юлия Осичанская.

По словам предпринимателей, сейчас Тихонова живет за границей и возвращаться не собирается. По нашим данным, в России у нее запрет на выезд, а в Турции — недвижимость.

«У нас есть голосовое сообщение, где она одной девушке говорит: ребят, у меня договора составлены таким образом, что вы не выиграете ни один суд. Мы можем с вами судиться годами. Даже если вы выиграете, я просто подам на банкротство, и вы с меня ни копейки не заберете, имущества на мне никакого нет», — рассказала Боровинская.

Мы попытались связаться с Тихоновой, но отвечать на вопросы она не захотела.

Представитель пострадавших до сих пор не знает, в каком статусе находится уголовное дело. Мы направили запрос в прокуратуру, чтобы узнать, возобновили ли следствие. Если нет — бывшие клиенты Тихоновой намерены обжаловать решение и добиться суда.

