«Мы все совершаем ошибки»: Сергей Глушко высказался о браке сына

|
Диана Кулманакова
Архип женился в прошлом году на профессиональной танцовщице на пилоне.

Как относится Тарзан к браку своего сына

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Шоумен Сергей Глушко прокомментировал брак сына со стриптизершей

Шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал о том, что считает главным условием счастливых семейных отношений. Артист подчеркнул, что за долгие годы брака ему удалось пройти через кризисы и сохранить любовь, и теперь он делится этим опытом с сыном Архипом, который год назад женился на бывшей танцовщице. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Главный секрет, по мнению Глушко, — беречь личное счастье от посторонних.

«Храните свое счастье подальше от общественного внимания!» — советует он сыну.

При этом артист уточнил, что Архип пока не всегда следует этому правилу, но это нормально.

«Мы все совершаем ошибки и на них учимся», — отметил артист.

Глушко также отметил, что внешнее давление и зависть окружающих способны разрушить гармонию в семье.

«Я радуюсь, когда кому-то хорошо. Это самое ужасное, что может быть в человеке — зависть к чужому счастью», — добавил он.

Единственный сын артиста Архип Глушко женился в августе 2024 года. Избранницей 22-летнего молодого человека стала профессиональная танцовщица на пилоне Анна Волынкина.

Церемония бракосочетания состоялась 21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге и совпала по дате с 21-й годовщиной свадьбы его родителей. Младший Глушко и его невеста познакомились в стриптиз-клубе, где она работала. Там Архип заглушал боль от разрыва с бывшей возлюбленной. После свадьбы Анна сменила профессию и стала визажистом.

