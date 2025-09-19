Эстония заявила о нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями

Мария Щелканова
Самолеты МиГ-31 находились в небе на территории страны 12 минут.

Политические отношения России и Эстонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Эстония заявила о нарушении воздушного пространства страны истребителями РФ 

Власти Эстонии заявили, что три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Маркус Цахкна

«Россия в этом году уже четыре раза нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, в ходе которого в наше воздушное пространство вошли три истребителя, является беспрецедентно жестоким», — уточнил он.

Также уточняется, что истребители находились в воздухе на территории страны 12 минут, без плана полета и отсутствия связи с эстонской службой воздушного движения.

Кроме того, Цахкна добавил, что в ответ на наступательные действия России Эстония будет отвечать усилением политического и экономического давления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Эстония не планирует закрывать границу с Россией.

Министр внутренних дел страны Игорь Таро отметил, что текущая ситуация на границе не требует таких ограничительных мер и пограничные пункты функционируют в обычном режиме. Кроме того, граница открыта и по гуманитарным причинам. При этом миграция из России в Эстонию ограничена и введен полный таможенный контроль.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

