Эстония заявила о нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями

Эстония заявила о нарушении воздушного пространства страны истребителями РФ

Власти Эстонии заявили, что три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Маркус Цахкна

«Россия в этом году уже четыре раза нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, в ходе которого в наше воздушное пространство вошли три истребителя, является беспрецедентно жестоким», — уточнил он.

Также уточняется, что истребители находились в воздухе на территории страны 12 минут, без плана полета и отсутствия связи с эстонской службой воздушного движения.

Кроме того, Цахкна добавил, что в ответ на наступательные действия России Эстония будет отвечать усилением политического и экономического давления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Эстония не планирует закрывать границу с Россией.

Министр внутренних дел страны Игорь Таро отметил, что текущая ситуация на границе не требует таких ограничительных мер и пограничные пункты функционируют в обычном режиме. Кроме того, граница открыта и по гуманитарным причинам. При этом миграция из России в Эстонию ограничена и введен полный таможенный контроль.

