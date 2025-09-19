Путин обсудил с главой Пермского края основные направления развития региона

Ранее российскому президенту показали тематическую выставку в честь Дня оружейника.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

В рамках рабочей поездки в Пермский край президент России Владимир Путин встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале встречи российский лидер обратил внимание на надпись на папке с презентацией: «Опорный край державы». Путин отметил, что в этих словах заложен огромный смысл.

Махонин в свою очередь доложил об основных направлениях развития региона на данный момент.

«Поскольку сегодня День оружейника, я основные акценты сделал на то, как мы помогаем развитию социальной сферы, чтобы сотрудникам оборонно-промышленного комплекса было как можно комфортнее работать, естественно, развивая социальную сферу, образование, здравоохранение, транспорт. Все это в регионе делается», — заявил Махонин.

В Перми Путин уже провел заседание военно-промышленной комиссии на предприятии «Мотовилихинские заводы». Также российскому президенту показали тематическую выставку в честь Дня оружейника, где были представлены передовые образцы вооружения и военной техники страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и дальше будет развивать свои Вооруженные силы. Такое заявление сделал Владимир Путин во время рабочей поездки.

