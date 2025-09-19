Президент США планирует встретиться с лидером КНР на саммите АТЭС в Южной Корее

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 25 0

Желание провести переговоры политики изъявили во время телефонного разговора.

Политические отношения США И КНР

Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в Южной Корее. Об этом сообщил американский лидер в личным блоге социальной сети Truth Social.

«Я также договорился с председателем Си Цзиньпином о нашей встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, о моем визите в Китай в начале следующего года и о том, что председатель Си Цзиньпин также приедет в Соединенные Штаты в подходящее время», — уточнил он.

Также политик добавил, что недавней телефонный разговор с Си Цзиньпином прошел результативно. Политики продвинулись вперед в экономических вопросах, достигли соглашения о продаже социальной сети TikTok в США и обсудили российско-украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп во время визита в Великобританию заявил, что только Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения. По словам американского лидера, пошлины приносят стране триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на развитие бизнеса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Суд отклонил иск Трампа против издания The NYТ на 15 миллиардов долларов
22:46
С небес на землю: что могут показать результаты полета «Биона-М» в космос
22:31
Келлог: Европе нужно быть готовой поддерживать Украину без участия США
22:16
Президент США планирует встретиться с лидером КНР на саммите АТЭС в Южной Корее
22:03
«Бесконечные эмоциональные качели»: дочь Тимати занимается с психологом
21:51
«Хватит!» — Французский политик призвал не поддерживать Украину финансово

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025