Еле отбился: «злая» пчела с пасеки Белого дома атаковала Трампа

Рита Цветкова
Нападение насекомого на американского лидера произошло в ходе обсуждения конфликта США с Ираном.

Президент США Дональд Трамп отбился от «злой» пчелы на территории Белого дома. Атака на американского лидера произошла накануне во время его общения с журналистами.

Примечательно, что в этот момент один из представителей прессы в очередной раз задавал ему вопрос о конфликте с Ираном. Трамп не смог сразу ответить, так как отмахивался от насекомого.

«Это была злая пчела!» — сказал президент после второй попытки отбиться.

На территории Белого дома есть собственная пасека, организованная в рамках программы пчеловодства. Официально она началась в 2009 году — выросла из хобби местного плотника Чарли Брандта в полноценный проект. В пиковые летние месяцы численность колоний возрастает до 70 тысяч пчел, которые дают свыше 100 килограммов меда в продуктивный год.

Мед используют при приготовления блюд для сотрудников и мероприятий Белого дома, им дополняют официальные подарки от президента и первой леди, а также комплекты благотворительных пожертвований местным столовым. Последний установили в конце апреля по инициативе супруги Дональда Трампа Мелании Трамп, он украшен точной копией самой резиденции.

Недавно Трампы принимали короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу. Монархи провели в Штатах четыре дня, и в один из них прогулялись по садам Белого дома. Как ранее сообщал 5-tv.ru, оказавшись рядом с новым ульем, Карл III пошутил, что вызвало смех первой леди США. Что именно показалось гостю примечательным и забавным, неизвестно.

