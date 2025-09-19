МИД РФ назвал ничтожной резолюцию МАГАТЭ по ядерной безопасности

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Документ ставит под сомнения территориальную целостность России.

МИД ответил на антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Резолюция выходит за рамки устава МАГАТЭ и является юридически ничтожной для РФ

Россия обеспечивает безопасность Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в соответствии с международными обязательствами, несмотря на регулярные нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в МИД РФ.

«Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом МИД России ответил на принятие инициированной Канадой и Украиной резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», которая была утверждена на 69-й сессии генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В министерстве отметили, что документ носит антироссийский характер и ставит под сомнение территориальную целостность РФ. Применение гарантий на ЗАЭС станет реальным в том случае, если Россия внесет станцию в список мирных ядерных установок. В данный момент страна такого решения не принимала.

«Подчеркиваем, что никакой „миссии“ МАГАТЭ на ЗАЭС нет. Группа сотрудников Секретариата Агентства находится на станции по приглашению нашей страны. Основной их задачей является фиксация провокаций Киева в отношении станции и прилегающих к ней объектов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД заявили, что принятая провокационная антироссийская резолюция вышла далеко за рамки устава МАГАТЭ, поэтому является для России политически и юридически ничтожной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за четыре года встретится с госсекретарем США Марко Рубио на полях ГА ООН.

