Суд отклонил иск Трампа против издания The NYТ на 15 миллиардов долларов

Мария Щелканова
Мария Щелканова 8 0

Жалоба была подана американским политиком по факту клеветы.

Судебное разбирательство президента США и NYT

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Окружной судья Стивен Мерридей отклонил иск президента США Дональда Трампа на 15 миллиардов долларов за клевету и очернение репутации против газеты The New York Times, определив, что он не содержит краткой жалобы для судебного разбирательства. Об этом сообщает издание USA Today.

«Как известно каждому юристу, жалоба — это не публичная площадка для оскорблений и инвектив, не защищенная платформа для выражения гнева в адрес оппонента», — цитирует издание фрагмент из материалов дела.

Также уточняется, что Мерридей хоть и отклонил жалобу, однако разрешил американскому лидеру в течение 28 дней подать повторный иск другой версии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Диалог лидеров стран США и КНР отмечается как положительный. Они обменялись откровенными мнениями по поводу текущих китайско-американских отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес.

