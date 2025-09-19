Конструктивно: Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Обсуждение могло коснуться, в том числе сделки по социальной сети TikTok.

Как прошел разговор Си Цзиньпина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Телефонный разговор Си Цзиньпина с Трампом прошел конструктивно

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа прошел конструктивно, прагматично и позитивно. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Диалог лидеров двух стран отмечается как детальный. Они обменялись откровенными мнениями по поводу текущих китайско-американских отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес.

По данным агентства Reuters, в том числе разговор коснулся и сделки по социальной сети TikTok, целью которой является передача контроля над американским подразделением платформы местным инвесторам.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал разговор и отметил, что отношения с Китаем остаются крепкими. Сообщается, что переговоры могут послужить подготовкой к предстоящему саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, где ожидается личная встреча двух лидеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что только США имеют право вводить пошлины. Такое мнение высказал Трамп.

