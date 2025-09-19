В Латвии намерены запретить детям участвовать в ЛГБТ* мероприятиях

В Латвии депутаты намерены запретить детям участвовать в мероприятиях ЛГБТ*

В Латвии на закрытом заседании депутаты Сейма от партии «Латвия на первом месте» подготовили поправки, которые направлены на запрет участия несовершеннолетних в мероприятиях, где пропагандируется ЛГБТ*. Об этом сообщила депутат и член партии Рамона Петравича в разговоре с «Известиями».

«Запретить детям принимать участие в прайдах и других мероприятиях, восхваляющих ЛГБТ — такое предложение сегодня подали в Сейм. Оно получило поддержку и было передано комиссии, хотя „Прогрессивные“ остро возражали против подобных изменений, назвав их „опасными отходами“ в законе», — заявила Петравича.

Депутат считает, что дети не должны принимать участие в таких мероприятиях, потому что не понимают, где они находятся. Кроме того, такие события приводят к тому, что дети в раннем возрасте начинают задумываться о том, что можно сменить пол.

«Второе предложение к изменению в законе — запретить изменение пола до достижения совершеннолетия. Потому что ребенку, который еще не созрел, находится в стадии развития, нельзя позволить применять гормональные блокираторы, производить хирургические операции», — добавила депутат.

При этом она добавила, что если человек, достигший совершеннолетия, хочет сменить пол, то он может это сделать.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.