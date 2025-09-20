Сильное наводнение затопило несколько городов Дагестана

Улицы Махачкалы, Каспийска и Избербаша затоплены из-за сильных дождей, которые шли на протяжении нескольких дней. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану, интенсивные осадки привели к транспортному коллапсу.

«Наиболее серьезные трудности возникают на дорогах, где ливневая система не справляется с большим объемом воды, из-за чего образуются глубокие лужи. В результате автомобильное движение затруднено — машины увязают и не могут самостоятельно выехать», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Совместно с городскими службами оперативные группы регионального МЧС устраняют последствия ливней. По словам администрации Махачкалы, в решении проблемы задействованы целые команды на 16 проблемных участках города. Все работы ведутся круглосуточно.

Стоит отметить, что непогода обрушилась на столицу Дагестана дважды за последние три дня. В прошлый частично затопленными оказались улицы Магомедова, Исмаилова, Бейбулатова, а также проспект Акушинского.

