В Турции 12 человек пострадали при столкновении парома и сухогруза

Капитаны обоих судов задержаны полицией.

В результате столкновения парома Kamil Sayin и сухогруза Artvin в проливе Босфор в Турции пострадали 12 человек. Об этом, ссылаясь на Министерство транспорта и инфраструктуры страны, сообщает газета Hurriyet.

«Пассажирское судно, следовавшее в Ускюдар, столкнулось с сухогрузом, проходившим через Босфор. В результате происшествия пострадали 12 человек», — отмечается в публикации.

Кроме того, главное управление береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры задействовало на месте происшествия два спасательных катера Kegm-3 и Kegm-4. Сообщается, что пассажирское судно благополучно пришвартовалось. Все люди были эвакуированы, а пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В то же время в офисе губернатора Стамбула уточнили, что восемь пострадавших из 12 находятся в стабильном состоянии.

Уточняется, что капитаны обоих судов задержаны полицией. Прокуратура в свою очередь начала расследование случившегося. Сообщается, что задержанные завтра будут доставлены в суд. Причины столкновения до сих пор не выяснены.

К тому же в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что в результате столкновения загрязнения окружающей среды не произошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Турции постояльцев двух отелей эвакуировали из-за лесных пожаров.

В Турции 12 человек пострадали при столкновении парома и сухогруза
