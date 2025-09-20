«Увидела инопланетянина»: врачи поставили беременной Тодоренко страшный диагноз

Врачи заподозрили у беременной Регины Тодоренко гипоксию плода

Беременная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что на днях врачи очень напугали ее своей реакцией на результаты обследования. Об этом пишет 7Дней.ru.

Тодоренко пошла на самую обычную для беременных процедуру — кардиотокография плода (КТГ), и ничего не предвещало беды. Но в ходе обследования она почувствовала неладное: сотрудники клиники стали в панике о чем-то активно перешептываться друг с другом.

«И тут в кабинет заходит первая медсестра с лицом напуганной сельди. За ней — вторая, с открытым ртом, как будто только что увидела инопланетянина. Третья вообще входила уже так, будто один глаз несла отдельно в руке», — пишет ведущая в своем Telegram-канале.

Оказалось, что опасения их связаны были с очень активным сердцебиением у малыша. Врачи заподозрили гипоксию.

«У меня перед глазами пронеслась вся жизнь — как ретроспектива», — делится переживаниями Тодоренко.

Медики предложили ей два варианта: срочная операция или дополнительные обследования. Тодоренко, как опытная мать, решила сама не впадать в панику, а узнать мнение другие специалистов. У ведущей уже был опыт, когда врачи ставили ей неверные диагнозы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко столкнулась с проблемами накануне родов. Телеведущая призналась, что, несмотря на трудности, старается сохранять позитив, ведь совсем скоро у нее родится долгожданный ребенок. Она отметила, что малыш уже достаточно крупный, но пока остается у мамы «в животе», и это придает ей сил продолжать держаться. Регина не скрывает, что последние месяцы даются ей нелегко: бессонные ночи и тревожные мысли становятся ежедневной реальностью.

