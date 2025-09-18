«Папа — с дыркой в легком»: Тодоренко столкнулась с проблемами накануне родов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Последние месяцы беременности и без того давались телеведущей нелегко.

Что случилось в семье у Тодоренко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тодоренко столкнулась с проблемами накануне родов

Телеведущая Регина Тодоренко, которая готовится в третий раз стать мамой, рассказала о тяжелом периоде в своей жизни и проблемах, с которыми столкнулась ее семья.

«Беременная подруга решила пощекотать всем нервы и на 33-й неделе отправилась в реанимацию. Мой папа тоже не отстает от трендов — с рыбалки прямиком туда же, но уже с дыркой в легком и бонусом в виде двух сломанных ребер (ну хоть улов был?)… В общем, держим строй, улыбаемся, дышим. Ну, а где еще, как не у нас, все одновременно и через одно место», — поделилась Тодоренко в личном блоге.

Телеведущая призналась, что, несмотря на трудности, старается сохранять позитив, ведь совсем скоро у нее родится долгожданный ребенок. Она отметила, что малыш уже достаточно крупный, но пока остается у мамы «в животе», и это придает ей сил продолжать держаться.

Регина не скрывает, что последние месяцы даются ей нелегко: бессонные ночи и тревожные мысли становятся ежедневной реальностью.

«03:35 ночи. Бужу мужа, потому что уже час верчусь-кручусь и не могу уснуть… Лежу, ворочаюсь, ищу удобное положение, перекладываю подушку с боку на бок, считаю движения малыша… И понимаю — это и есть моя новая ночная реальность на ближайший год», — рассказывала телеведущая ранее.

Эксперты из University of Oxford подтверждают, что до 64% женщин на поздних сроках сталкиваются с нарушениями сна, и это связано с тревожностью и физическим дискомфортом. Для самой Тодоренко бессонные ночи стали своеобразной «репетицией» перед будущими заботами о новорожденном, что, по ее словам, помогает смириться с трудностями и готовиться к новой роли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

12:54
«Скинул на него»: школьница из Курахово ухаживала за раненым дроном ВСУ мужчиной
12:40
«Это честь!» — Полина Гагарина и BEARWOLF схлестнутся в вокальном поединке
12:30
«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
12:22
«Инструмент государства»: Силуанов о влиянии бюджета страны на граждан
12:19
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
12:11
Тела пятерых погибших извлекли из затонувшего в Забайкалье вездехода

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Есть слепые мужчины»: с какими женщинами не хотят знакомиться и почему
Букет полевых цветов: Елена Север об искренней благодарности российских бойцов
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025