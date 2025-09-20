Кадры обрушения в школе на востоке Москвы опубликовала столичная прокуратура

Кадры с места обрушения пролетов в школе на востоке Москвы выложили в сеть. Снимки опубликовала столичная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в настоящий момент известно о двух погибших. Отмечалось, что под завалами могут оставаться шесть сотрудников, проводящих до этого ремонтные работы в помещении. Одного из работников ранее извлекли из-под обломков живым.

Трагедия случилась во время ремонтных работ в ходе реконструкции в образовательном учреждении на улице Знаменская, 12/4.

В источнике уточнялось, что по факту происшествия инициирована доследственная проверка. На месте проверку со стороны правоохранительных органов координирует руководитель Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы Всеволод Ситников.

Также в ведомстве заявили, что установление всех обстоятельств произошедшего, как и ход с результатами процессуальной проверки, проводимой по факту аварии, находится в данный момент на контроле в прокуратуре.

Ранее, писал 5-tv.ru, в школе на востоке Москвы произошло обрушение. Уточняют детали инцидента.

