Кадры обрушения в школе на востоке Москвы опубликовала столичная прокуратура

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Под завалами могут оставаться шесть человек.

Что известно об обрушении в школе на востоке Москвы

Фото: Прокуратура города Москвы

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кадры с места обрушения пролетов в школе на востоке Москвы выложили в сеть. Снимки опубликовала столичная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в настоящий момент известно о двух погибших. Отмечалось, что под завалами могут оставаться шесть сотрудников, проводящих до этого ремонтные работы в помещении. Одного из работников ранее извлекли из-под обломков живым.

Трагедия случилась во время ремонтных работ в ходе реконструкции в образовательном учреждении на улице Знаменская, 12/4.

В источнике уточнялось, что по факту происшествия инициирована доследственная проверка. На месте проверку со стороны правоохранительных органов координирует руководитель Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы Всеволод Ситников.

Также в ведомстве заявили, что установление всех обстоятельств произошедшего, как и ход с результатами процессуальной проверки, проводимой по факту аварии, находится в данный момент на контроле в прокуратуре.

Ранее, писал 5-tv.ru, в школе на востоке Москвы произошло обрушение. Уточняют детали инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Особый вклад: судья «Интервидения» из Бразилии о любви к русской культуре
15:34
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
15:22
Кадры обрушения в школе на востоке Москвы опубликовала столичная прокуратура
14:57
«Научились ценить русский контент»: Пригожин оценил тренд на национальную музыку
14:53
С экс-министра Абызова начали принудительно взыскивать почти 27 млрд рублей
14:20
«Ярослав очень приятный»: Дана Аль-Мир из Катара надеется на дуэт с SHAMAN

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025