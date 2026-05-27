В Энергодаре прогремело более 50 взрывов в результате массированной атаки ВСУ

Элина Битюцкая
Часть города осталась без света, полностью пропала связь.

Атака беспилотников ВСУ на Энергодар и ЗАЭС 27 мая — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Атака беспилотников на регионы России

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар минувшей ночью атаковали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Атака носила беспрецедентный характер. Суммарно зафиксировали свыше 50 взрывов, которые привели к серьезным перебоям в работе критической инфраструктуры.

«В результате атак в городе практически отсутствует связь, часть Энергодара остается без электроснабжения», — заявила Яшина.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать. Все профильные службы города переведели на усиленный режим работы.

Предыдущий удар по городу был нанесли 23 мая, когда осколками посекло восемь служебных автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ВСУ дронами атаковали Донецкую Народную Республику. В результате удара погибли семь человек, в том числе два ребенка. Еще 15 человек пострадали.

