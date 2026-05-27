Слезы, стресс и одиночество: что происходит с 62-летней Лолитой

Из-за чего плачет певица Лолита? Что помогает звезде эстрады бороться с паническими атаками? Что она обсуждает на приемах у психиатра? Роман с кем из кумиров молодежи приписали Лолите? И как обычная конфета спровоцировала громкий скандал с участием артистки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Есть люди, которые считают, что если тебе 30, ты уже старуха. Поэтому я, например, иронично к этому отношусь. В свои 62 считаю себя нормальной зрелой особью», — говорит певица.

За Лолитой давно закрепился образ сильной женщины. Той самой, что и коня остановит, и в горящую избу войдет. Кажется, она легко решает любые вопросы. И уж точно невозможно представить ее в слезах. Но недавно артистка призналась: на самом деле у нее часто бывают тяжелые дни.

«А что, сильные не плачут, что ли? Болит что-нибудь. Болит и себя жалко, и плачешь», — отмечает знаменитость.

По словам певицы, бывают моменты, когда на нее накатывает вселенская усталость. Хочется убежать подальше от всех проблем. Но она не может.

«Причина у меня лично… Между гиперответственностью за всех и за все и безумным желанием послать все на *** (в баню — Прим. ред.) и ни за что не отвечать», — признается звезда.

Лолита рассказала: иногда эти душевные терзания даже доводят ее до панических атак. Несколько раз приходилось вызывать скорую.

«Это такой накопительный фактор у очень многих людей. И они неожиданные. Тебе кажется, что сейчас все, ты сдохнешь», — делится исполнительница.

«Также у нас появляется потливость, у нас могут неметь руки. Происходит дереализация. То есть человек мир видит, как в кино. То есть функции сжались, адреналин бьет, и вы как будто в прострации находитесь. И полное ощущение, что я сейчас упаду в обморок, у меня остановится сердце. И смерть. То есть там ключевое — смерть», — объясняет психотерапевт Гульнара Мишкина.

После очередного визита врачей артистка поняла: дело серьезное. И решила обратиться к специалисту.

«Знаете, как мне объяснил психиатр еще раз то, что я знала. Здоровый человек как раз идет к психиатру или к неврологу. Больной человек никогда не пойдет. Больной будет утверждать, что он здоров. Алкоголик никогда не скажет, что он больной. Он будет говорить, что он здоров и слегка выпивает», — уточняет певица Лолита.

По словам артистки, терапия идет ей на пользу. Теперь она знает, как действовать в случае нового приступа паники.

«Чтобы себя успокоить, надо дышать. Четыре на четыре, то есть квадрат. Вдох на четыре, далее пауза на четыре, выдох на четыре, пауза на четыре. И ваша психика начинает воспринимать, что вы берете все уже под свой контроль», — рассказывает психотерапевт Мишкина.

«Дыхание помогает. Это накопительная история. Да все вместе — стрессы за всю жизнь. У кого-то нет, а у кого-то это частые явления», — отмечает звезда.

По совету врача Лолита сейчас старается меньше нервничать и особо тщательно следить за здоровьем. Она питается по меню от нутрициолога. Отказалась от алкоголя. И пытается бросить курить, но с этим пока проблемы.

«Я стала много леденцов есть. Это плохо. Прям тарелка стоит. Перед сном и на утро фантики. И это я пыталась меньше курить. Семечки мне нельзя, я сожру виниры, а это, блин, еще хуже, чем все остальное», — делится артистка.

Недавно эти самые леденцы вызвали настоящую бурю в интернете. Лолита выложила у себя видео с конфетой в виде детской соски. Подписчики юмора не оценили.

«Жесть просто».

«Что я только что посмотрел, ужас».

Но визиты к психиатру не прошли даром. Артистка не стала реагировать на комментарии. Она говорит, что в принципе старается не замечать негатив вокруг себя.

«У меня плохая память, я не могу запомнить. Иногда с каким-то дерьмом здороваешься, а тебе говорят: „Ты не помнишь?“ А, так вот… А ты уже поздоровался. И тебе, в принципе, по фигу», — говорит Лолита.

«Я ее каждый день слушаю. В моем плейлисте очень много ее треков. Мне кажется, потому что она не изображает из себя какой-то образ. Она такая, какая есть. И это сейчас тренд — быть натуральным», — отмечает актриса Наталья Куликова.

Такая популярность среди подрастающего поколения вполне объяснима. Лолита регулярно записывает дуэты с модными рэперами. Недавно, например, выпустила совместный трек с музыкантом Mavik.

«Он очень просил, чтобы я была чиста и девственна, и непорочна», — заявляет певица.

На съемках клипа знаменитости так флиртовали друг с другом, что фанаты тут же заподозрили их в романе. Но Лолита все опровергла. Объяснила: во-первых, Mavik женат. А во-вторых, ее привлекают мужчины постарше.

«Десятка — это максимум. И в ту, и в другую сторону. Это максимум», — уточняет исполнительница.

Но пока сердце артистки свободно. Лолита делится: встретить человека, который устроит ее по всем параметрам, тяжело. Но она не теряет надежды найти любовь. Чтобы, наконец, перестать решать все проблемы в одиночку.