Собянин: Киноплатформа «Москино» привлекла более 1,2 млн пользователей

Киноплатформе «Москино» исполнилось два года. О том, как она изменилась за это время, и о ее возможностях Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Уникальный проект, с одной стороны, значительно упрощает процесс согласования съемок через кинокомиссию, а с другой — дает возможность ближе познакомиться с киноиндустрией. За последний год функционал платформы существенно расширился», — написал мэр Москвы.

Так, был создан сервис предварительного просмотра съемочных площадок кинопарка «Москино». Появилась также новая функция, которая позволяет сократить время на поиск контрагентов. Это каталог компаний, предоставляющих различные услуги для производства: бухгалтерские, услуги по написанию сценариев, юридическую помощь.

Одна из важнейших возможностей платформы — подача заявок на финансовую поддержку кинопроектов. Кинокомпании могут компенсировать часть затрат на съемки международных кинопроектов в Москве. Первые две заявки были поданы по итогам Московской международной недели кино. Кроме того, через платформу можно подать заявку на грант за создание образа Москвы в кино.

Сервис также пополнился страницей кинотеатров сети «Москино» — теперь москвичи и гости столицы могут ознакомиться с репертуаром каждой из площадок, узнать ее точный адрес, время работы и расписание сеансов.

Киноплатформа «Москино» уже привлекла свыше 1,2 миллиона пользователей — зрителей и кинематографистов.