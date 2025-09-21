В Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием кареты скорой помощи

|
Мария Щелканова
В салоне одного из пострадавших автомобилей находился младенец.

Происшествия в Нижегородской области

Фото: Telegram/Официальный канал ГУ МВД России по Нижегородской области/NiNoMVD

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей и кареты скорой помощи. Об этом сообщило ГУ МВД России по Нижегородской области в своем Telegram-канале.

«Шесть транспортных средств двигались в одном направлении и по одной полосе движения, на пути их следования стоял автомобиль с техническими неисправностями. В результате водители, не выбрав безопасную дистанцию, допустили столкновение с движущимися впереди транспортными средствами», — уточнили сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что в салоне одного из поврежденных автомобилей находился младенец. На месте происшествия работают оперативные службы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дело о смертельном ДТП в Воронеже возбудили спустя неделю после аварии.

В Воронежской области после происшествия, в котором погибла женщина, следствие стартовало с заметной задержкой, хотя установлено, что водитель был пьян в момент столкновения. Предполагаемый виновник выжил и до сих пор находится на свободе, а родственники погибшей опасаются, что мужчина может избежать наказания. 

