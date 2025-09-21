Кенийский бегун Киген выиграл Московский марафон

Кенийский легкоатлет Альфонс Киген стал победителем Московского марафона, преодолев дистанцию 42,195 км за 2 часа 9 минут 31 секунду. Кадры мероприятия публикует 5-tv.ru.

Ранее рекорд Московского марафона принадлежал марокканцу Юнесу Беннару и составлял 2:11.34 секунды, установленный в 2024 году. Второе место занял эфиоп Гебретсадик Адихана с результатом 2:10.9 секунд, третьим финишировал россиянин Дмитрий Неделин — 2:10.43 секунды.

Среди женщин лучший результат показала россиянка Луиза Лега — 2:28.32 секунды. Второе место заняла Марина Ковалева (2:30.18), третье — Дина Александрова (2:32.10).

Основной старт марафона на 42,2 км и эстафеты прошел 21 сентября в 9:00 по московскому времени. Днем ранее на 10-километровой дистанции новые рекорды России установили Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.

Московский марафон — 2025 стартовал 20 сентября, участники преодолевают обновленный маршрут по центральным улицам столицы. Забег проходит через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост, Тверскую улицу и Театральный проезд, обеспечивая зрителям масштабное спортивное событие в центре города.

