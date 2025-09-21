Состоятельный жених? Дочь Олега Газманова выходит замуж

Невеста мечтает о скромном банкете.

Кто жених дочери Олега Газманова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь Олега Газманова выходит замуж

Дочь народного артиста России Олега Газманова, Марианна, получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Девушка согласилась на союз, и пара начала планировать свадьбу. Об этом рассказала жена певца Марина в интервью на федеральном телеканале.

По ее словам, торжественная церемония бракосочетания молодых состоится в 2026 году. Невеста мечтает о скромном банкете, проведенном в узком кругу близких людей.

«Она очень хочет сделать это в семейном формате. Я поддерживаю. Я бы вообще устроила красивую фотосессию и сразу уехала в свадебное путешествие», — поделилась подробностями Марина.

К тому же супруга артиста добавила, что жених Марианны из обеспеченной семьи, а его отец — успешный бизнесмен. Основным достоинством избранника девушки Марина считает чувство юмора, без которого, как она отметила, невозможно попасть в семью Газмановых.

Выбор Марианны родители полностью одобрили, поскольку девушка, по словам Марины, отличается разборчивостью.

«У меня очень умная дочь. Она никогда не выбрала бы человека, который не понравился бы ее семье», — пояснила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем.

