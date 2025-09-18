«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем

Мария Гоманюк
Исполнитель решил отказаться от грандиозного празднования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Олег Газманов не хочет отмечать свой будущий день рождения

Далеко не все знаменитости предпочитают справлять юбилей с размахом. Так, о своем отношении к круглой дате рассказал народный артист России Олег Газманов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на дорожке премии «Люди года 2025» от журнала FB.

В 2026 году, в июле, певцу исполнится 75 лет. Однако он пока не решил, какие у него творческие и жизненные планы.

«Мне в следующем году будет 75 лет, ребята. Поэтому я еще думаю, что буду делать в следующем году», — пояснил исполнитель.

К тому же, отвечая на вопрос журналистов, Газманов отметил, что не собирается грандиозно праздновать свой день рождения.

«Я вообще ничего не хочу отмечать», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Газманов потерял свои сбережения из-за мошенника. Музыкант дал взаймы человеку, которого долгое время называл другом семьи. Однако деньги знакомый возвращать отказался. Газмановы обратились в Следственный комитет.

